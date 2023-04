Cosa vogliono realmente gli ultras?

Niente tifo organizzato oggi allo Stadio Maradona ma è troppo facile cadere nell’equivoco.

No, la protesta non riguarda i prezzi – poco popolari – fissati per Napoli–Milan di Champions.

Radunandosi però a Piazzale Tecchio alle 16.30 e decidendo di scioperare stasera, proprio a ridosso del caos biglietti, è ovvio che arrivi un messaggio sbagliato all’opinione pubblica.

La contestazione ha radici diverse e precisamente nei divieti scaturiti dagli incidenti in autostrada con i tifosi della Roma: niente più bandiere, megafoni, tolleranza zero all’entrata ai tornelli.

I gruppi organizzati, da una parte, reclamano il loro sacrosanto diritto al tifo.

Ultras Napoli Contro De Laurentiis

Ultras Napoli contro De Laurentiis: cosa si può fare

De Laurentiis e la Questura, dall’altro, sono sempre più dell’idea che il Maradona debba diventare uno stadio per le famiglie (nonostante i prezzi) e non per frange potenzialmente pericolose.

Il problema è che gli Ultras stanno scegliendo un modo sbagliato per attirare l’attenzione sulla problematica, che c’è ed esiste, sia chiaro.

Non sostenere la squadra e i calciatori, alla vigilia di due mesi storici per il Napoli, è probabilmente la strada sbagliata.

Servirebbe intavolare un dialogo tra tutte le parti coinvolte ma per farlo servirebbe compattezza ed unità di intenti: in questo momento invece le curve sono più che mai frammentate in tanti gruppi, a volte anche in contrapposizione tra loro, come dimostrato dagli incidenti nel settore ospiti a Francoforte.

Questa confusione dona terreno fertile agli obiettivi di De Laurentiis e della Questura, trovandosi dall’altra parte del tavolo virtuale un componente poco compatto.

Devono tornare le bandiere al Maradona, deve probabilmente nascere una fan zone dedicata agli ultras che possa garantire a tutti di poter godere della partita nella modalità più opportuna.

Per ottenere tutto questo non si può lasciare senza supporto il Napoli, questo Napoli, proprio adesso, non è la strada giusta.

La voce, le mani per gli applausi, i cori: quelli nessuno potrà mai bloccarli ai tornelli.

Non manca la fantasia agli ultras, perché non farla scendere in campo perseguendo diversamente i propri legittimi obiettivi?