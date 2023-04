Da Milano a Napoli in bici per festeggiare lo Scudetto: “Arriverò al Maradona”

Per la propria squadra del cuore, si sa, si è disposti a fare di tutto. Un tifoso del Napoli però è pronto a fare un’esperienza davvero fuori dal comune per celebrare al meglio la, ormai probabile, vittoria dello Scudetto. È la storia di Pietro Mormile, tifoso del Napoli, nato proprio all’ombra del Vesuvio ma residente a Bergamo, in Lombardia. Pietro ha intenzione di andare in bicicletta da Milano fino allo stadio Diego Armando Maradona, a Fuorigrotta.

L’Italia in bici per lo Scudetto per la beneficenza

Sono un padre di famiglia che svolge una vita normale tra lavoro, sport e impegni familiari. Dal 2019 ho un sogno nel cassetto, mi sono detto: “In caso di scudetto del Napoli voglio fare Milano-Napoli in bici e arrivare fino allo Stadio Maradona”.

Il viaggio però, come spiega Pietro, ha anche dietro un nobile scopo benefico:

C’è un desiderio durante questa traversata lungo l’Italia di fare una raccolta fondi, in collaborazione con l’Ospedale Santobono di Napoli. Da parte della Fondazione S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono ETS c’è stata subito una risposta positiva in merito. Sul sito web della fondazione è presente la raccolta fondi dedicata all’iniziativa. Penso che nella vita non si debba mai smettere di sognare e regalare emozioni, anche una persona comune può aiutare chi ha più bisogno.

In bici da Milano a Napoli: le tappe del viaggio

Il Bike Tour partirà il 7 maggio da Milano, dove lo scudetto della passata stagione è approdato, in Piazza del Duomo. Successivamente seguirà la via Francigena toccando a tratti i luoghi calcistici più significativi e incontrando le tifoserie, con le quali scatterà delle foto regalando la bandiera dell’impresa che sta facendo. L’ultima tappa avrà come arrivo Napoli il 21 maggio, allo Stadio Diego Armando Maradona, dove, auspicabilmente, entrerà per l’ultima celebrazione nello stadio facendo li giro degli anelli che circondano il campo.

Prima dell’arrivo al Maradona dovrebbe esserci anche una tappa ai Quartieri Spagnoli, per una premiazione ai piedi del murales di Maradona.