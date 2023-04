Spalletti sbotta in conferenza stampa: “Senza tifo viene penalizzata la squadra”

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli–Milan, match valido per la ventottesima giornata di Serie A.

Uno dei temi che tiene maggiormente banco in queste ore, riguarda lo sciopero del tifo organizzato. Infatti, tramite un volantino, i gruppi hanno fatto sapere che durante la gara di domani saranno in silenzio.

Proprio Luciano Spalletti è intervenuto in merito alla scelta dei tifosi, queste le sue parole:

Sul tifo organizzato: Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con tutte le componenti che sono vicine alla squadra per cui anche quella che è la vicinanza del pubblico è stata una componente importante. Senza tifo siamo penalizzati, apprezzo quelli che sono i sacrifici che vengono fatti per comprare i biglietti, quando si parla di famiglie e prezzo dei biglietti capisco che sia difficile. Dobbiamo capire però che chi ci rimette è solo la squadra, è un’azione contro la squadra. Il fatto che le curve non sostengono la squadra durante la partita ci penalizza quasi quanto la mancanza di Osimhen. Per me non è giusto, non entro in merito alla questione ma non va penalizzata la squadra.