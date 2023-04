Come di consueto, Luciano Spalletti ha presentato la partita del Napoli al Konami Training Center di Castelvolturno.

Gli azzurri nella giornata di domani sfideranno, per la ventottesima giornata di Serie A, il Milan campione d’Italia e prossima avversaria nei quarti di finale di Champions League.

Tra i tanti affrontati dal tecnico partenopeo, quello riguardante il contratto è stato senza dubbio uno dei più importanti. Queste le parole di Spalletti sul proprio futuro:

Sul contratto: Ho un momento davanti determinante per la città di Napoli, tutte le attenzioni sono rivolte a questa stagione. Non bisogna disperdere energie, voglio dare solo qualcosa alla città di Napoli, non voglio perdere tempo in altre cose banali in confronto a quel traguardo.

La società può prolungare il contratto, il presidente ha questa opzione e a me non interessa del mio contratto, mi interessa solo il Napoli e il risultato del Napoli. Spero che i calciatori facciano lo stesso. Dobbiamo avere un solo pensiero, portare a casa questo risultato, è fondamentale per noi.