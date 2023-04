Osimhen out, in campo Raspadori o Simeone? Spalletti ha già deciso per Napoli-Milan!

Il Napoli dovrà rinunciare a Victor Osimhen per le prossime sfide in campionato, fermo ai box a causa di una lesione distrattiva dell’adduttore sinistro. Il nigeriano salterà sicuramente la gara di domani contro il Milan e quella con il Lecce in campionato, sperando di riuscire a recuperare per la prima partita a San Siro di Champions League.

FOTO: SSC Napoli, Osimhen

Una notizia che preoccupa i tifosi azzurri soprattutto per i quarti di finale della massima competizione europea. Osimhen con i suoi 21 gol in campionato e 4 in Champions League sta facendo sicuramente la differenza nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti e la sua crescita in questa stagione è evidente.

La scelta di Spalletti per Napoli-Milan

In panchina alle sue spalle, però, il nigeriano a due sostituti di tutto rispetto, che hanno saputo incidere sul risultato in sua assenza. Da un lato Raspadori con un gol in Serie A e ben quattro in Champions League, dall’altro il Cholito Simeone, autore di tre reti in campionato e quattro in coppa.

Giocatori importanti che stanno comunque trovando il loro spazio alle spalle di un Osimhen inarrestabile.

Per la prima sfida contro il Milan, Spalletti ha già deciso chi scenderà in campo al posto del nigeriano. Giacomo Raspadori, infatti, rientra anche lui da un lungo infortunio e per questo match si accomoderà inizialmente in panchina: spazio per lui tra i titolari potrebbe esserci contro il Lecce. Per Napoli-Milan scenderà in campo Giovanni Simeone.