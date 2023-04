Simeone titolare con il Milan, Spalletti lo elogia: “Lui sa come si fa”

Dopo l’infortunio nella giornata di ieri di Victor Osimhen, il Napoli dovrà fare a meno del proprio bomber per circa due settimane, come ipotizzato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

È sicuramente una perdita importante considerando la stagione pazzesca disputata fin qui dal nigeriano ma, come affermato dallo stesso Spalletti, le alternative sono più che valide.

Domani giocherà dal primo minuto il Cholito Simeone con Raspadori, rientrante dall’infortunio, pronto ad entrare a partitati in corso.

Il tecnico partenopeo in conferenza stampa ha elogiato con bellissime parole l’attaccante argentino, di seguito quanto evidenziato:

Su Simeone: Quella di Osimhen è un’assenza che pesa inutile girarci intorno. La differenza l’hanno fatta anche calciatori come il Cholo perché lui sa che mestiere fa, conosce che a calcio si gioca anche con la testa non solo con i piedi. È entrato benissimo nel personaggio, è una persona intelligente, riesce ad avere risultati importanti pur avendo delle fette piccole a disposizione. Meritava di più di quello che gli ho concesso, solo perché avevo uno forte come Osimhen non gli ho concesso tanto spazio.