Napoli-Milan, scelta a sorpresa di Pioli: la probabile formazione

Napoli e Milan scendono in campo domani sera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona per la prima di tre sfide che si giocheranno nel corso del mese di aprile. I prossimi appuntamenti sono il 12 e il 18, rispettivamente a San Siro e poi di nuovo nel capoluogo campano per i quarti di finale di Champions League.

Spalletti rinuncerà sicuramente domani sera a Victor Osimhen, che a causa di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro, lascia spazio al Cholito Simeone, preferito a Giacomo Raspadori rientrato da poco da un infortunio. Sul fronte Milan, anche Stefano Pioli dovrà rinunciare a qualche calciatore per colpa di infortuni.

FOTO: Imago, Pioli e Spalletti

La probabile formazione del Milan

In particolare sono out Messias, Ibrahimovic e Kalulu. Il tecnico rossonero, in vista proprio dell’assenza del giovane difensore francese, torna a schierare il 4-2-3-1 che nella scorsa stagione ha portato il Milan sul tetto d’Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pioli starebbe pensando di riutilizzare Rade Krunic come trequartista.

Di seguito la probabile formazione del Milan per domani sera.

MILAN (4-2-3-1):