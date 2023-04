Napoli Femminile, Giacobbo sulla sfida a Brescia: “Sarà la nostra arma in più!”

Dopo la grande vittoria per 4-0 contro il Cesena tra le mura dello Stadio Piccolo di Cercola, le azzurre di mister Seno si preparano per la trasferta di domani a Brescia. La classifica vede la Lazio, impegnata con l’Apulia Trani in questo turno, prima a quota 56 punti, seguita dal Cittadella, che sfiderà il Geona, a 53 e dal Napoli a 52.

FOTO: Napoli Femminile

Le parole di Giacobbo sulla prossima sfida

Ventuno le calciatrici convocate da Biagio Seno per Brescia-Napoli Femminile con la sola Lucia Strisciuglio ferma ai box. Match complicato ed importante quello che attende le azzurre – terze in classifica – in casa della squadra di Seleman.

Sappiamo che il Brescia era tra le candidate alla vittoria finale e che quindi è una avversaria da temere, però veniamo da tre successi consecutivi che ci hanno dato ulteriore consapevolezza del nostro valore ed intendiamo dare ulteriore continuità alle nostre prestazioni.

La sfida a tre con Lazio e Cittadella per la A si è fatta intrigante: