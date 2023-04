Kim fa gola alle big d’Europa: un altro club di Premier sulle tracce del difensore

Napoli sin qui strepitoso. La stagione stellare fatta dagli azzurri sin qui porterà al tanto agognato Scudetto con molte giornate d’anticipo.

I tifosi già pensano alla festa in città mantenendo un occhio di riguardo sulla Champions e, chissà, magari sognare un doblete che andrebbe aldilà, oltre che di qualsiasi previsione, della storia.

Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato un rendimento di questo tipo da parte della squadra di Spalletti, nemmeno il più ottimista tra i tifosi o addetti ai lavori, soprattutto dopo le pesanti cessioni di Insigne, Koulibaly, Ospina e Mertens.

Kim mercato

A dare il salto di qualità alla squadra, oltre alle intuizioni tattiche di Spalletti e alla costanza di rendimento della vecchia guardia, ci hanno pensato i nuovi innesti Kvaratskhelia e Kim su tutti.

Interesse per Kim: un top club inglese su di lui!

Sul coreano, dopo le straordinarie perfomance mostrate in campo nazionale ed internazionale, stanno piovendo interessi di tantissimi top club europei.

Secondo quanto riportato da Footmercato.net, infatti, il club che vorrebbe fare sul serio in estate per lui è il Liverpool di Jurgen Klopp, anche se ancora non ci sono stati reali contatti tra i club.

La destinazione inglese, tuttavia, pare molto ambita per l’entourage del calciatore.