Festa scudetto Napoli, arriva il messaggio di De Luca: avvertimento ai tifosi della Salernitana

Napoli sempre più vicino al grande sogno. La città e i tifosi si stanno già preparando alla grande festa, dopo una lunga attesa di 33 anni.

Tra i vicoli e nelle case dei supporters azzurri anche la scaramanzia è sparita, con tantissime persone che hanno appeso sui propri balconi bandieroni azzurri con il terzo scudetto come stemma principale. Ormai, quindi, è solo conto alla rovescia.

Molti stanno già provando a fare calcoli e a prevedere il giorno in cui la gioia e la felicità potranno prendere il sopravvento e la giornata di Serie A giusta potrebbe essere la trentaduesima contro la Salernitana, in programma sabato 28 aprile alle ore 15.

Vincenzo De Luca

De Luca: “Napoli nella storia, facciamo prevalere il rispetto”

In occasione, quindi, di eventuale festa Scudetto in casa contro la Salernitana, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha voluto avvisare sui propri canali social i tifosi granata di mantenere comportamenti consoni con i napoletani in caso di festa tricolore.

Queste le parole sul suo profilo Instagram: