Osimhen, niente maschera portafortuna in Napoli-Milan: il motivo

Victor Osimhen si sta rendendo sempre più protagonista di una stagione senza eguali. Trascinatore della squadra, sia per le sue qualità in mezzo al campo, che per la grinta e la voglia di giocare e fare gol che dimostra continuamente in partita.

Osimhen Napoli (Imago)

L’attaccante nigeriano del Napoli ha conquistato i tifosi azzurri e il suo segno distintivo, la maschera, è ormai rappresentata in giro per la città in qualsiasi modo.

Osimhen senza maschera

Un tratto distintivo ormai per il centravanti azzurro, che, dopo il brutto infortunio rimediato all’occhio, non ha mai più abbandonato in campo la sua maschera nera. Un eroe mascherato per tutti i piccoli tifosi azzurri che continua a regalare emozioni con i suoi gol: ben 21 in Serie A.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Raffaele Auriemma, però, Victor Osimhen avrebbe dimenticato in Nigeria la maschera portafortuna. Il calciatore si è accorto di averla smarrita al rientro dal match contro la Guinea Bissau.

Di seguito quanto scritto da Raffaele Auriemma sul proprio profilo Twitter:

Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale nigeriana contro la Guinea Bissau. Intanto che Ortopedia Ruggiero provveda a realizzarne una nuova, il bomber del Napoli dovrà usare col Milan la vecchia maschera.