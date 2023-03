Notizia definitiva da Milanello: Pioli perde un attaccante in vista del Napoli!

Napoli e Milan sono pronte ad incontrarsi ben tre volte in questo mese di aprile e a competere soprattutto per accedere alla semifinale di Champions League.

Gli azzurri di Luciano Spalletti, che continuano a sorprendere in campo con ottime prestazioni, hanno messo la spunta per la prima volta nella storia del club al traguardo dei quarti di finale della massima competizione europea e puntano ad continuare su questo cammino.

Infortunio in casa Milan: si ferma Ibrahimovic

Di contro, il Milan di Stefano Pioli vive momenti contrastanti tra la Champions, in cui ha sconfitto il Tottenham di Conte, e la Serie A, in cui si trova a ben 23 punti di distanza dal Napoli primatista. In queste gare contro gli azzurri il tecnico rossonero dovrà rinunciare ad un attaccante importante della rosa, soprattutto per il suo carisma.

FOTO: Imago, Ibrahimovic

Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, che ha rimediato un infortunio muscolare in nazionale. Ad annunciarlo è Sky Sport.

Di seguito quanto detto: