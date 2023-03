Champions League, Capello non ha dubbi: “Dovrà farlo Spalletti!”, poi il commento su Osimhen e Kvara

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara a scendere in campo contro il Milan di Stefano Pioli in tre appuntamenti differenti, di cui uno in Serie A e due valevoli per i quarti di finale di Champions League.

Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid, ora opinionista Sky, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro e Gianluca Gifuni, in onda sulle frequenze di Radio Marte.

Napoli e Milan: le differenze tra Champions e Serie A

Di seguito un estratto delle sue parole:

Le tre sfide tra Napoli e Milan? In Champions sarà un impegno diverso e importante per entrambe le squadre. Il campionato è già chiuso: il Napoli potrebbe far riposare i calciatori in Serie A in vista della doppia sfida europea. In Champions c’è rabbia, determinazione, voglia di andare avanti: la competizione europea è il torneo più importante. Cambia tutto a livello di determinazione e di voglia: lì si vede il giocatore che ha più personalità. Più pressioni sul Napoli? Sicuramente, perché parte come favorito. Conterà molto la bravura dell’allenatore, dovrà riuscire a veicolare le energie nel modo giusto, come Spalletti sta dimostrando di saper fare. Napoli modificato tatticamente da Spalletti? È la forza della squadra che aiuta ad operare certi cambiamenti: l’allenatore suggerisce posizioni diverse in campo, i giocatori hanno risposto bene perché sono bravi. Molto dipende dai calciatori.

FOTO: Imago, Pioli e Spalletti

Capello sul Milan in Champions

Il Dna rossonero può contare in queste partite? Si è visto contro il Tottenham: il Milan ha giocatori di livello internazionale, che forse in questa vetrina vogliono dare qualcosa di più. Il Napoli in questo momento, però, ha qualcosa di diverso, e lo metterà in campo anche in Champions. L’ho sempre detto ai miei giocatori: è importante la manovra in fase di possesso e l’attenzione da parte dei difensori. La marcatura deve essere corretta e attenta, evitando falli da rigore. Credo che la cosa più importante resti vincere; al di là delle varie filosofie moderne di calcio.

L’ex tecnico si è soffermato anche sulla forza della coppia Osimhen-Kvaratskhelia, autrice di ben 33 gol in Serie A.

Napoli Osimhen Kvaratskhelia (Foto: Imago)