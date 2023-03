Terremoto nei pressi di Isernia: forte scossa avvertita anche a Napoli

Attimi di paura in Italia ed in particolare in Molise dove è stata rilevata una forte scossa di terremoto arrivata fino alla Campania. In particolare nelle zone di Fuorigrotta, Bagnoli, Pianura e in alcune province campane infatti sono arrivate alcune segnalazioni del terremoto.

Terremoto in Molise

Paura che fortunatamente è subito rientrata ma che ha allarmato non poco i cittadini che hanno sentito la scossa.

Stando alle prime indiscrezioni il Terremoto dovrebbe essere stato a 5 chilometri da Isernia, ben 128 le segnalazioni nel raggio di 173 chilometri. Notizia segnalata anche da Earthquake Network:

#terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 5km da #Isernia, Italia. 128 segnalazioni in un raggio di 173km. Scarica la app da https://t.co/zfhFZb9ZxN per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/VgegQYJBlm — Earthquake Network (@SismoDetector) March 28, 2023

Stando alle prime indiscrezioni il Magnitudo dovrebbe aggirarsi tra il 4.6 ed il 5.1. L’orario preciso della scossa è stato alle ore 23:52 italiane. Si attendono ulteriori notizie da Campobasso e dal Molise, dovrebbe essere proprio in quelle zone l’epicentro.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti, al momento non sono stati segnalati feriti ma c’è stata solo tanta paura, anche in Campania. La scossa è stata infine avvertita anche in alcune zone del Lazio.