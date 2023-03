Spalletti recupera un titolare: può esserci a sorpresa contro il Milan

Dopo un lungo periodo di stop, causa infortunio, Giacomo Raspadori è tornato ad allenarsi in gruppo e mette nel mirino la partita contro il Milan di domenica 2 aprile alle ore 20.45

Il calciatore costretto a stare fermo per oltre un mese a causa di una distrazione muscolare di secondo grado, non ha potuto dare il proprio apporto alla squadra come fatto, invece, in maniera impeccabile, fino all’infortunio.

Infatti, dopo un periodo di adattamento, Raspadori si è ritagliato il proprio spazio segnando anche gol importanti tra campionato e Champions League, divenendo una pedina importante.

Raspadori Napoli

Raspadori titolare: spunta la data

Spalletti, che ha dovuto fare i conti con l’assenza del calciatore, non vede l’ora di riaverlo a disposizione: contro il Milan sarà probabilmente in panchina ma spunta anche la data per rivederlo titolare.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, contro il Lecce, venerdì 7 aprile, Raspadori potrebbe tornare titolare per far rifiatare i titolarissimi in vista della partita di Champions League contro il Milan a San Siro