Calciomercato Napoli, accordo trovato per il rinnovo: a breve c’è la firma

Il Napoli quest’anno è una macchina perfetta, gli azzurri, a parte le sconfitte contro Inter e Lazio, hanno sempre dimostrato di avere una marcia in più rispetto agli avversari.

Uno dei tanti segreti di questa squadra è senza dubbio il gruppo, tutti si sentono parte integrante di questo progetto e pronti a dare tutto quando scendono in campo.

In tal senso, una delle figure più importanti all’interno dello spogliatoio è senza dubbio quella del difensore brasiliano Juan Jesus.

Giunto in quel di Napoli per completare il pacchetto difensivo, il giocatore ha pian piano dimostrato di essere all’altezza della squadra tanto da meritarsi il rinnovo per questa stagione.

rinnovo Juan Jesus

Juan Jesus e non solo: i rinnovi in casa Napoli

Giocatore carismatico e di esperienza, sempre pronto quando chiamata in causa, un leader silenzioso all’interno dello spogliatoio.

Infatti, stando a quanto riportato da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, il Napoli è pronto a rinnovargli il contratto per un’altra stagione più opzione per il secondo anno.

Un rinnovo che potrebbe concretizzarsi a breve così come quelli di Di Lorenzo e Rrahmani per i quali, però, devono essere limati gli ultimi dettagli.