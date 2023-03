Pioli sicuro: “Il Napoli non è imbattibile, in Champions la storia sarà diversa!”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in occasione della presentazione del diciottesimo Torneo Amici dei Bambini, un evento benefico tenutosi a Milano.

Il tecnico rossonero ha parlato del Napoli e del sorteggio di Champions League che vedrà proprio sfidarsi il Milan contro i partenopei per un doppio confronto storico che può valere la semifinale.

Di seguito quanto evidenziato:

Sulle sfide contro il Napoli: “Domenica in campionato sarà una cosa, in Champions ci saranno altre due sfide. Gli azzurri sono molto forti, ci sono grandi giocatori, sta facendo un campionato fantastico ma la Champions è la Champions. Tutte le otto squadre rimaste sono forti, le difficoltà ci saranno per tutti ma ci saranno anche grandi stimoli e motivazioni per fare bene”.