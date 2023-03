Napoli da record, può strappare un primato al Grande Torino che resiste da 75 anni!

Il Napoli sta vivendo una stagione straordinaria, una di quelle da ricordare per tutta la vita, sia per la bellezza del gioco espresso dalla squadra di Spalletti, ma anche per i numeri eccezionali in campionato. Ed è proprio in Serie A che il Napoli potrebbe davvero riscrivere la storia, andando a ritoccare record che resistono ormai da tempo.

Non è mai capitato, nella storia del nostro campionato, che una squadra vincesse lo scudetto con ben 6 giornate d’anticipo. L’attuale primato – come si legge sull’edizione odierna de La Stampa – appartiene al Grande Torino ed è stato eguagliato soltanto altre volte. Se il Napoli riuscisse a vincere il campionato entro il 29 aprile, ovvero contro la Salernitana al Maradona, gli azzurri diverrebbero i nuovi primatisti di questa particolare statistica in Serie A.

Napoli, Serie A

Ecco quanto evidenziato da La Stampa:

Dovesse accadere, mancherebbero ancora sei turni alla fine, il che significherebbe fissare un primato nuovo strappandone uno che resiste da 75 anni e che è stato al massimo eguagliato, per altro in appena tre occasioni. Fu il Grande Torino a stabilirlo nel campionato 1947-’48, imponendosi in casa Lazio con una clamorosa rimonta (da 0-3 a 4-3) che lo mise al sicuro da qualsiasi sorpresa. Alla fine i granata chiusero con 16 punti di vantaggio su Juventus, Triestina e Milan e tramandarono numeri da guinness: 125 gol segnati in 40 partite (25 di Gabetto e 23 di Mazzola), 33 subiti (miglior difesa), la vittoria per 10-0 sull’Alessandria che rimane la più ampia della Serie A a girone unico.