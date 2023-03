Napoli e Kim a lavoro per il futuro: possibile novità sulla clausola

Una delle sorprese più belle di questo Napoli così straordinario è senza dubbio il difensore Kim Min-Jae, acquistato per sostituire il partente Koulibaly, è divenuto con il tempo una certezza per questa squadra.

Da subito il calciatore si è integrato perfettamente nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti divenendo una pedina imprescindibile sia in fase di non possesso che in fase di costruzione.

Il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2025, è attenzionato da molti top club europei dopo le grandissime prestazioni fornite in questa stagione.

Kim, Napoli (Foto Imago)

Napoli-Kim, nodo clausola: le ultime

Pertanto, la società partenopea sta cercando di muoversi in anticipo con l’obiettivo di rivedere l’attuale clausola presente nel contratto del giocatore.

Infatti, come riportato da Sky Sport, la dirigenza sta lavorando per eliminare questa clausola: 50 milioni per un club non di alta fascia, 70 milioni per una big.

Questa clausola, ha poi aggiunto Francesco Modugno, giornalista di Sky, è valida per le prime due settimane di luglio e dipende dal fatturato della squadra che vorrà acquistare il giocatore.

Dunque, il Napoli ha già avviato da tempo i contatti con gli agenti del calciatore con l’obiettivo di rimuovere la clausola cercando di stipulare un nuovo contratto.