D’Ambrosio: “Dopo la vittoria contro il Napoli eravamo convinti di riuscirci! Non posso tornare a casa”

Amico dei bambini un esempio per loro, questo il nome dell’evento benefico tenutosi a Milano. Tra i vari ospiti presenti anche Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter che tra i tanti temi ha parlato anche del Napoli di Luciano Spalletti.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il sorteggio di Champions non è stato malvagio, sappiamo che sarà una sfida difficile ma qui all’Inter anche un pareggio viene considerato come una sconfitta. Napoli? Parlano i numeri, quest’anno gli azzurri hanno perso solo due partite. Quando li abbiamo battuti abbiamo pensato di essere una squadra forte, cosa che pensiamo anche oggi. Il problema è che non siamo riusciti ad essere continui restando così attaccati vicino al Napoli. Quando indossi la maglia dell’Inter provi ad arrivare il più in alto possibile”