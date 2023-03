Con la stagione che inizia ad avvicinarsi al termine, iniziano a circolare le prime voci di calciomercato in vista della prossima sessione estiva. Un affare già concluso è quello di Skriniar, il difensore dell’Inter al termine della stagione infatti passerà al PSG. I francesi però non sembrano essere sazi e sono pronti a pescare ancora in Serie A, in particolare dal Napoli di Luciano Spalletti.

Calciomercato PSG: l’obiettivo azzurro

La stagione favolosa disputata fino a questo momento dai partenopei non passa inosservata neanche all’estero. Per questo motivo i top club iniziano a sondare il terreno per i calciatori azzurri, tra i nomi più caldi in ottica calciomercato c’è ovviamente quello di Kim Min-Jae.

Kim Min-Jae Napoli (FOTO SSC Napoli)

Stando a quanto riportato da Footmercato, i parigini oltre al centrale nerazzurro avrebbero intenzione di fiondarsi anche sul sudcoreano del Napoli, protagonista di un campionato sensazionale al suo primo anno in Serie A.

Kim-PSG: le cifre dell’affare

Importante ricordare che il 3 azzurro ha una clausola di circa 50 milioni di euro valida per i primi quindici giorni di luglio. Cifra che è senza dubbio alla portata del PSG e che sposterebbe la decisione sul calciatore. Oltre al nome di Kim, i francesi hanno messo nel mirino anche Pau Torres del Villarreal e Goncalo Inacio dello Sporting CP.