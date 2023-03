Criscito felice per il Napoli: commento da applausi su Spalletti

Mimmo Criscito, calciatore napoletano in forza al Genoa, è tornato in rossoblu dopo la breve parentesi al Toronto insieme all’ex Napoli Lorenzo Insigne. Il calciatore ex Zenit San Pietroburgo è stato allenato in Russia da Luciano Spalletti vincendo insieme un campionato russo.

Proprio in merito all’operato di mister Spalletti, si è espresso Criscito ai microfoni di Telenord. Il terzino campano ha prima commentato la possibilità di approdare all’Inter e si è poi soffermato sulla squadra partenopea.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Criscito sul campionato ed in particolare sul Napoli:

Napoli Simeone (FOTO: SSC Napoli)

“Napoli da Scudetto”

“Quando ho concluso la mia avventura con lo Zenit mi voleva l’Inter ma ho ritenuto giusto tornare al Genoa. Spalletti? Sta facendo un grande lavoro al Napoli e sono contento per gli azzurri perché dopo tanto tempo meritano lo Scudetto!”

Criscito non ha mai giocato al Napoli, il calciatore ha però spesso espresso la sua simpatia verso il club azzurro non rinnegando mai le sue vere origini.