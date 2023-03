Rinnovi Napoli, la dirigenza è al lavoro per blindare due titolarissimi

Quale momento migliore se non quello della sosta per le nazionali per lavorare ai rinnovi di contratto in casa Napoli?

La dirigenza azzurra si è mossa parecchio su questo fronte ultimamente, confermando la volontà di voler puntare con forza su questo gruppo.

Dopo i rinnovi di Meret, Zerbin, Anguissa e Lobotka, Giuntoli non vuole fermarsi ed è al lavoro per blindare gli altri fedelissimi di mister Spalletti.

Giuntoli e Spalletti

Come riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, i prossimi due titolarissimi pronti a rinnovare sono Rrahmani e capitan Di Lorenzo.

Per il primo, in scadenza di contratto nel 2024, c’è la volontà da entrambe le parti di continuare insieme e a fine stagione ci sarà un incontro tra società e agente per limare i dettagli sul rinnovo.

L’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha sempre dichiarato la volontà del suo assistito di rimanere a vita a Napoli e la società vuole accontentarlo: anche qui l’appuntamento è fissato a fine stagione, ma con molte probabilità si arriverà alla fumata bianca in tempi brevi.