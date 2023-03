Malta-Italia, Mancini pronto a cambiare: maglia da titolare per un giocatore del Napoli

È una domenica senza Serie A quella che si apprestano a vivere tutti i tifosi italiani, ma la sosta per le nazionali offre il match Malta-Italia, seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2024.

La squadra di Mancini dovrà vincere per riscattare la sconfitta contro l’Inghilterra arrivata al Maradona giovedì scorso: il percorso per Euro 2024 è già in salita.

Acerbi, Di Lorenzo e Barella

Nella gara di questa sera contro l’umile Malta, Mancini ha in mente diversi cambi di formazione rispetto alla sfida contro l’Inghilterra.

Out sicuramente Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma, titolare nella gara di giovedì con il numero 10 sulle spalle, non è stato convocato per il match di stasera (out anche Falcone, Buongiorno e Pafundi, oltre l’infortunato Barella).

Sarà ancora 4-3-3 con Donnarumma pronto a difendere i pali; in difesa le novità sono Romagnoli ed Emerson Palmieri insieme ad Acerbi e Di Lorenzo; a centrocampo ci sarà solo uno tra Verratti e Jorginho con il primo favorito, mentre a completare il terzetto pronti Tonali e Cristante; in avanti confermato Retegui, ma questa volta sarà supportato da Gnonto e Politano sugli esterni.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli, Emerson; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto