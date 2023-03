Napoli-Milan, brutte notizie per Pioli: infortunio in nazionale per un titolare

I campionati europei si sono fermati per due settimane per dare spazio alle nazionali, impegnate tra amichevoli e gare di qualificazione a Euro 2024.

Il Napoli è la squadra che ha “perso” più giocatori durante questa sosta: sono ben 16 gli azzurri convocati dalle rispettive nazionali.

Non sarà certamente contento mister Spalletti, costretto a preparare il big match contro il Milan del 2 aprile con soli pochi elementi della rosa.

Luciano Spalletti

Ma le brutte notizie però sono arrivate in mattinata al suo collega Stefano Pioli: come riportato da RMC Sport, Pierre Kalulu non ha giocato l’amichevole dell’Under 21 tra Inghilterra e Francia a causa di un problema al polpaccio.

Il difensore francese è rimasto in panchina per 90 minuti ieri e con molte probabilità darà forfait anche per l’amichevole in programma martedì contro la Spagna, tant’è che è già stato convocato Ismaël Doukouré per sostituirlo.

Bisogna capire se è stata solo precauzione oppure c’è un problema più serio: le sue condizioni saranno rivalutate dallo staff medico del Milan al suo ritorno in Italia.

In attesa di ulteriori aggiornamenti che verranno forniti solo dopo un controllo, la sua presenza per il match del Maradona è da considerarsi in dubbio.