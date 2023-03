Ritrova il bambino dopo 34 anni grazie al Napoli: il video sta emozionando il web!

Il calcio, lo sappiamo bene, non è solo un gioco. È una gestione di emozioni, di amore, di passioni. La città di Napoli dopo ben trentatré anni si prepara a gioire di nuovo per una fantastica vittoria, quella dello Scudetto, che manca dal 1990. C’è però una testimonianza sul web in particolare che sta facendo commuovere tantissime persone.

Ritrova il bambino intervistato dopo 34 anni: il video è emozionante

Il racconto è fantastico, si tratta di un cronista che ai tempi della vittoria della Coppa UEFA del Napoli aveva emozionato in diretta, intervistando un bambino e dandogli un bacio sulla guancia dopo la splendida risposta di quest’ultimo. Bene, quel giornalista dopo oltre trent’anni ha ritrovato quel bambino, ormai divenuto uomo, nell’anno del ritorno dello Scudetto del Napoli.

Il video è stato pubblicato sui social e mostra i due momenti differenti a distanza di tantissimi anni. Tantissimi sono rimasti stupiti ed emozionati da questo racconto, come è normale che sia, ed hanno voluto sottolinearlo con alcuni commenti come “Emozioni del genere solo a Napoli” oppure “Lo stesso sorriso di quando era bambino”.

Il giornalista ha spiegato che è proprio grazie all’aiuto del web che è riuscito a ritrovare il bambino, visto che aveva pubblicato il video dell’intervista sui social, chiedendo informazioni su quello che ormai era divenuto un uomo. Racconto da brividi, che solo una città come Napoli può regalare.