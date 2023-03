Infortunio shock per Sirigu: esce in barella e viene portato via dall’ambulanza!

L’ex portiere del Napoli Salvatore Sirigu, passato a gennaio alla Fiorentina contestualmente all’operazione che ha portato a Napoli Pierluigi Gollini, ha subito un bruttissimo infortunio in amichevole.

Durante la sosta per le Nazionali il club Viola ha deciso di organizzare un’amichevole, per tenere in forma i calciatori non convocati dalle proprie rappresentative nazionali, ma la giornata si è trasformata completamente. Durante l’amichevole contro il Seravezza infatti Salvatore Sirigu si è accasciato al suolo ed è stato necessario l’utilizzo della barella prima e dell’ambulanza poi, per portarlo via dall’impianto di gioco, verso l’ospedale.

Infortunio Sirigu: cosa è successo

Il portiere della Fiorentina ha provato ad evitare un calcio d’angolo, quando si è accasciato a terra da solo, a causa di un bruttissimo infortunio alla caviglia subìto nel movimento. Lo staff medico è intervenuto con rapidità, ma c’è stato bisogno dell’ausilio della barella per portarlo fuori dal campo.

Come detto, poi il calciatore ex Napoli è stato portato in ospedale con l’ambulanza visto che l’infortunio sembra di grave entità. Arriveranno nelle prossime ore i risultati degli accertamenti e si potrà effettuare una prima diagnosi, ma il rischio che l’infortunio sia grave e lo stop sia lungo è molto concreto.