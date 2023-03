Come sta Raspadori? C’è la notizia ufficiale dal Napoli

Il campionato di Serie A è fermo a causa della sosta per gli impegni delle Nazionali, ma non per questo il Napoli si ferma. Per i calciatori che non sono stati convocati dalle proprie nazionali si è infatti svolta la consueta seduta di allenamento, che ha dato comunque due indicazioni per Luciano Spalletti.

Report allenamento Napoli, le ultime su Demme e Raspadori

Di seguito il report ufficiale dell’allenamento odierno, pubblicato dal Napoli sul proprio sito:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 2 Aprile con Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A.