Bellissima notizia per Kvaratskhelia: è successo oggi in Georgia!

Khvicha Kvaratskhelia può sorridere anche lontano da Napoli. La sua Georgia infatti ha vinto in maniera netta e travolgente contro la Mongolia in un’amichevole andata in scesa oggi a Batumi.

Kvaratskhelia sorride: la Georgia vola

Il match è iniziato con il gol del vantaggio dei padroni di casa realizzato da Volkovi, ma la Mongolia aveva pareggiato i conti con Batbold. Nel corso del secondo tempo invece i ragazzi allenati da Willy Sagnol ha dilagato grazie alla doppietta di Chakvetadze, oltre ai gol di Lobjanidze, Beridze e Zivzivadze.

Vi sarete accorti che Kvara non compare nel tabellino dei marcatori e sicuramente avrete storto il naso, ma forse la notizia migliore per il fuoriclasse del Napoli è proprio questa. Nonostante il numero settantasette azzurro infatti sia rimasto in panchina per tutto il match, la sua Georgia ha passeggiato senza problemi contro la modestia Mongolia.

Kvaratskhelia Georgia

Non si trattava di un test molto impegnativo, ma il risultato così netto è una notizia positiva per il commissario tecnico Sagnol, che può registrare una crescita generale del movimento georgiano. La speranza per Kvaratskhelia e compagni è che la Georgia per la prima volta nella sua storia possa qualificarsi ad un torneo internazionale, nello specifico EURO2024.

Non sappiamo se ce la farà, ma la prima sfida sarà contro la Norvegia di Haaland in programma martedì 28 marzo alle ore 18:00 italiane.