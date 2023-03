La Gazzetta: “Spalletti può andare via da Napoli con Scudetto e Champions!”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, lanciando anche una provocazione sull’allenatore toscano e su un suo possibile addio agli azzurri con la eventuale vittoria di Scudetto e Champions League.

Di seguito quanto evidenziato in merito da parte della nostra redazione:

Per assurdo, se Spalletti vincesse Scudetto e Champions, sarebbe stimolato da una nuova esperienza all’estero, visto che le attenzioni non mancano e non sarebbe una scelta solo economica. Perchè a quel punto lascerebbe Napoli da vincitore e la realtà ci insegna che per dare continuità ad un ciclo del genere servono garanzie tecniche.