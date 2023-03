Insigne o Kvaratskhelia? L’agente non ha dubbi: chi è il più forte

Beppe Accardi, agente di calciatori e dirigente, è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli, ma anche della Nazionale Italiana, sconfitta dall’Inghilterra per 1-2 al Maradona. Ecco quanto evidenziato:

Non paragonerei il Napoli di Sarri a questo. Perché erano campionati diversi e momenti diversi. Sicuramente il fatto che Spalletti resti a Napoli è una bella notizia perché ha plasmato questa squadra a sua immagine e somiglianza. Restare, dunque, potrebbe significare continuare a intraprendere un percorso che può continuare a portare risultati importanti. E poi le emozioni che ti dà una piazza come Napoli non le dà nessun altra piazza.

Retegui e gli attaccanti italiani

In merito all’Italia vista ieri posso dire che la situazione degli attaccanti italiani si deve risolvere. Come? Lavorando ed avendo il coraggio di far giocare i calciatori dei nostri settori giovanili, dargli la possibilità, come succede all’estero, di farli giocare per fare le loro esperienze. La differenza è che l’attaccante argentino che ieri ha segnato, che non gioca in Argentina ma in Messico – ed è in prestito – è un attaccante che gioca da giovanissimo. Ed oggi ha esperienza. In Italia, quindi, dobbiamo avere il coraggio di dare la possibilità ai nostri giovani di crescere e sbagliare. Il dramma è che prendiamo tutti all’estero. Questo è il grande problema.

Insigne e Kvaratskhelia

Il paragone tra Insigne e Kvara