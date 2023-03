De Laurentiis contro Gattuso: la bordata del presidente del Napoli!

Aurelio De Laurentiis non è mai banale nelle sue dichiarazioni ed anche stavolta non si è smentito. Il presidente del Napoli ha parlato a margine della premiazione per il Premio Bearzot a Spalletti ed ha svelato un retroscena sul suo arrivo, non risparmiando una bordata a Gennaro Gattuso e una provocazione velata a Massimiliano Allegri.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Avevo sentito già Spalletti prima che andasse alla Roma, ma disse di no. Poi quando Gattuso non era al meglio gli avevo detto: Luciano ho un grosso problema, se non si dovesse sentire bene Gattuso ho bisogno di te. E lui: no, a giugno vengo. Alla fine gli strappai un sì anche per l’immediato se fosse stato necessario. Poi siamo andati avanti fino a fine stagione con Gattuso perché sono un gentiluomo e non ho voluto esonerarlo.