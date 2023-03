Bandiere e striscioni al Maradona? La decisione di ADL e Questura in vista dello Scudetto!

Tornano bandiere e striscioni al Maradona? Questa è la domanda che si stanno facendo incessantemente tutti i tifosi del Napoli, desiderosi di festeggiare nel miglior modo possibile un’annata storica sotto tutti i punti di vista.

A tal proposito l’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sul futuro dei tifosi al Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Regolamento d’uso al Maradona anche per la Nazionale

Anche per la partita dell’Italia contro l’Inghilterra, il Maradona è stato ordinatissimo, seguendo le regole dell’impianto che è tornata a misura di famiglia grazie alla rigida applicazione del regolamento. Non piacerà a qualcuno, ma indietro non si può e non si deve tornare. Né c’è intenzione di farlo, né da parte del Napoli, ne da parte della Questura.

Bandiere e striscioni Napoli

Al momento dunque non sembra esserci nessuna intenzione di modificare il regolamento d’uso che tanto ha fatto arrabbiare una parte del tifo organizzato azzurro. De Laurentiis lo ha ribadito tante volte in maniera chiarissima, allo stadio per lui deve esserci tifo senza rischi per l’incolumità dei tifosi ed applica questo principio sfruttando il Regolamento d’uso imposto dalla Questura.