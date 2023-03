Osimhen e Kvaratskhelia ancora al Napoli: proposta a sorpresa di De Laurentiis!

Il Napoli si avvia a vivere un esaltante finale di stagione. Gli azzurri sono ormai a un passo dalla vittoria dello scudetto, facendo esultare la città dopo 33 anni di attesa, e hanno ottime possibilità di fare un cammino importante in Champions League. Tra i grandi protagonisti di questa annata da record ci sono ovviamente Osimhen e Kvaratskhelia: i due top player del Napoli e della Serie A.

Dopo una stagione da autentici fenomeni, sono tanti i club europei che hanno messo gli occhi su di loro per l’estate. Eppure – stando a quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – l’obiettivo di De Laurentiis sarebbe quello di stringere un patto per trattenere entrambi (ma in particolare Osimhen, ndr) per almeno un’altra stagione.

Osimhen e Kvaratskhelia

Patto per rinnovare il contratto

Ecco quanto evidenziato:

De Laurentiis ha un piano che lo stuzzica, ma tanto. Quando questo campionato finirà, evitando di lasciarsi travolgere dall’entusiasmo ma senza perderlo di vista, AdL proporrà ad Osimhen di rinnovare, per stringere un patto tra di loro e con la città, e rileggendo nel passato, la strategia ha precedenti illustri. C’è stato un’epoca in cui è stato indispensabile stabilire una strategia conservativa, accadde con Lavezzi, che sparì all’improvviso e poi si lasciò sedurre dalla promessa di cessione con dodici mesi di distanza; e anche con Cavani, un “mostro”, per allontanare i corteggiatori e soffocarne le tentazioni, fu necessario procedere con una stretta di mano propedeutica all’addio. Osimhen verrà accerchiato, è scritto nelle dinamiche del calcio, ma De Laurentiis vuole che il nigeriano e Kvaratskhelia continuino ad essere la coppia più bella d’Europa, dunque del Mondo.

Insomma, l’idea potrebbe essere quella di rinnovare l’attuale contratto ritoccando l’ingaggio verso l’alto, continuare almeno un’altra stagione insieme provando a confermarsi ad altissimi livelli e poi ascoltare eventuali future offerte per la cessione. Da capire se le ambizioni di Premier League di Osimhen lo porteranno fin da subito lontano da Napoli, ma intanto i tifosi continuano a godersi la “coppia K.O.“, il duo che sta annichilendo il campionato e spaventando l’Europa.