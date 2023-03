L’Italia perde con l’Inghilterra nella prima sfida valida per le qualificazioni di Euro2024 che si svolgeranno in questa pausa nazionali. Gli azzurri sono stati sconfitti 1-2 al Diego Armando Maradona. Inutile il gol nel secondo tempo di Retegui, Rice e Kane nel primo tempo hanno segnato la partita.

Un primo tempo da dimenticare per la squadra di Mancini che nel secondo, invece, si riscatta e prova a imporre il proprio gioco. Questa l’analisi anche di Matteo Politano che è intervenuto nel post-partita ai microfoni della Rai.

La sconfitta è avvenuta più per qualità loro o demeriti nostri?

50 e 50. Abbiamo fatto cose che non erano da noi. Quando sbagli tanto è anche colpa tua, secondo me potevamo far meglio. C’è solo da imparare da queste partite per costruire una grande Italia.