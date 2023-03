“Scontri a Napoli?”, la risposta di Mancini è da applausi!

Il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa allo Stadio Diego Armando Maradona alla vigilia della sfida di domani tra Italia e Inghilterra valida per le qualificazioni a EURO2024.

Tra le varie domande poste in conferenza, ne è arrivata una riguardante la possibilità di scontri tra tifosi dell’Italia e dell’Inghilterra, con un chiaro riferimento a quanto accaduto a Napoli in occasione della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Il commissario tecnico però non ha raccolto la provocazione ed anzi ha ribadito come, anche in occasione degli scontri di una settimana fa, i colpevoli fossero i tifosi ospiti e di certo non la tifoseria napoletana

Io non sono della polizia… Generalmente sono sempre stati gli ospiti a creare problemi. Ma la partita di calcio è sempre un momento di gioia per tutti: se i tifosi ospiti si comporteranno bene, io non credo ci saranno problemi.

Presa di posizione chiarissima dunque da parte del CT dell’Italia che ha difeso Napoli con un’eleganza invidiabile.