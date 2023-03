Osimhen: “Voglio ispirarmi a Mané! Ho in mente un progetto per le persone in difficoltà”

Victor Osimhen è senza dubbio uno dei principali protagonisti della cavalcata del Napoli verso il terzo Scudetto della storia azzurra. L’attaccante nigeriano oltre a dimostrare le sue grandi abilità in campo, si è dimostrato più di una volta una grande persona anche lontano dal terreno di gioco.

Conferma che arriva anche dalle sue dichiarazioni rilasciate alla stampa con la sua nazionale. Parole da applausi e un’iniziativa davvero fantastica quella che ha in mente Osimhen per la sua gente.

Sassuolo, Italy, 17th February 2023. Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates after scoring to give the side a 2-0 lead during the Serie A match at Mapei Stadium – Cittˆ del Tricolore, Sassuolo. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage

Progetto per l’Africa: l’iniziativa di Osimhen

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal 9 azzurro in merito a quello che vorrà fare per le persone africane in difficoltà: