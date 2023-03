Napoli, splendida iniziativa dei tifosi dopo il caos creato dai tedeschi in città: il messaggio

Ad una settimana dal caos creato in città dai tifosi dell’Eintracht Francoforte nel giorno del match di Champions League, i tifosi del Napoli sono tornati sull’accaduto con una bellissima iniziativa per i bar danneggiati in Piazza del Gesù.

È stato infatti diffuso da poche ore un messaggio in cui la tifoseria partenopea ha invitato tutti i tifosi azzurri a comprare una bibita nei bar colpiti dall’accaduto, aiutando così le strutture che sono state danneggiate.

“Napoli chiama Napoli”: il messaggio dei tifosi

Di seguito il messaggio lanciato dai tifosi partenopei:

“Ci troviamo ancora una volta soli a difendere ed aiutare concretamente la nostra città. Al di là dello squallido teatrino andato in onda dopo Napoli-Francoforte in prefettura e sui giornali, con la partecipazione di un presidente con deliri di onnipotenza e questore, prefetto e sindaco che, in evidente stato di imbarazzo, non hanno fatto altro che accusare altri dei loro errori. Resta un dato: nessuno di loro si è impegnato nel supportare i commercianti di Piazza del Gesù, danneggiati proprio dalla loro ineficienza”