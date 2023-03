Mare Fuori, l’attore protagonista: “Milan? Fingo di non sentire! Il mio personaggio somiglia a Osimhen”

Oltre alla stagione super che sta vivendo il Napoli, un altro fenomeno del momento è senza dubbio la serie televisiva Mare Fuori, andata in onda su Rai 2 e acquistata anche da Netflix lo scorso anno. Il racconto dei ragazzi chiusi nel carcere minorile e costretti ad affrontare tematiche delicatissime è diventato un vero e proprio tormentone capace di incrementare ancora di più la notorietà di Napoli città.

Tra i protagonisti assoluti della serie c’è anche Carmine Recano, l’attore napoletano interpreta Massimo, comandante del carcere, diventato una specie di icona sia per i giovani attori che per i fan della serie tv.

Proprio Carmine Recano è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’attore di Mare Fuori ha parlato della rinascita della città partenopea e si è soffermato anche sul Napoli di Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Spero che le persone continuino a credere nella nostra città, sia per lo sport che per altri settori. Per lo Scudetto siamo sulla buona strada ma io spero anche nella Champions, importante sarà competere anche in Europa fino alla fine. Milan? Chi è? Faccio finta di non sentire (ride, n.d.r.).”