Vergogna all’Olimpico: cori contro Napoli ed il Vesuvio in Roma-Barcellona femminile

Ennesimo spiacevole episodio da raccontare in merito ai cori razzisti verso la città di Napoli e nei confronti dei napoletani. Nella sfida in programma oggi allo Stadio Olimpico di Roma per la UEFA Women’s Champions League e con protagoniste la Roma e il Barcellona femminile, non sono mancati i soliti cori da parte dei supporters giallorossi presenti in Curva Sud.

Roma Femminile: cori contro Napoli

Nel riscaldamento prima del fischio d’inizio della sfida tra Roma e Barcellona, i tifosi della Roma hanno intonato il solito coro contro il Vesuvio, manifestando per l’ennesima volta l’odio nei confronti di Napoli. Azzurri che in quest’occasione non c’entravano nulla con il match in questione ma che sono diventati protagonisti a causa dei supporters giallorossi.

Subito dopo è stato intonato anche il coro “Odio Napoli”, episodi che purtroppo continuano a verificarsi su alcuni campi da gioco. Non solo in Serie A dunque, anche in questa gara con protagoniste le due squadre femminili, non si è persa l’occasione di infangare il nome di Napoli.