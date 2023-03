Serie A, i nuovi valori delle rose: il più costoso in Italia diventa un calciatore del Napoli! (FOTO)

La stagione del Napoli è davvero esaltate. Squadra prima in campionato, con ben 19 punti di vantaggio sulla seconda (attualmente la Lazio, ndr) e uno scudetto sempre più vicino. Anche in Europa la squadra azzurra sta stupendo, tant’è che ormai i bookmakers indicano la squadra di Spalletti come la seconda favorita per la vittoria della Champions League, dopo il Manchester City.

Osimhen il giocatore più costoso per Transfermarkt

Risultati eccezionali che hanno ovviamente fatto schizzare alle stelle i valori dei calciatori del Napoli. Stando all’ultimo aggiornamento pubblicato da Transfermarkt.it – portale di riferimento per valutazioni e operatori di mercato – il giocatore più costoso della Serie A è infatti Victor Osimhen con un valore di 100 milioni di euro. E non solo, a seguire a ruota c’è Khvicha Kvaratskhelia il cui valore è stato stimato in 85 milioni di euro. In terza posizione Lautaro e Leao ad 80 milioni, soltanto quinto Vlahovic che vale 75 milioni.

Napoli costosa della Serie A

Ma a crescere in valore è stata tutta la rosa del Napoli, tant’è che l’intera squadra è la più costosa di tutta la Serie A. Per Transfermarkt.it, la rosa del Napoli, composta da 27 giocatori totali, vale 629 milioni di euro. A circa 80 milioni di distanza c’è il Milan la cui rosa vale 547 milioni ma che conta 31 giocatori (4 più del Napoli). L’Inter occupa la terza posizione a 534 milioni di valore complessivo, mentre la rosa della Juventus (con un giocatore in più) vale 200 milioni in meno di quella del Napoli.