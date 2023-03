Laurienté stupisce al Sassuolo, arriva al Napoli? Novità di calciomercato

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, parlando del calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Il prezzo di Osimhen

La cifra per l’eventuale cessione di Osimhen dovrebbe proprio aggirarsi sui 150 milioni. Il Manchester United resta sicuramente una delle squadre che segue il calciatore, soprattutto in virtù dei problemi in attacco. In tal senso, anche il Chelsea potrebbe configurarsi come squadra interessata, così come il Tottenham. Molto dipenderà anche dal futuro di stelle come Neymar e Mbappe. Non escludo che essi possano lasciare Parigi, e determinare un avvicinamento anche del club francese alla punta nigeriana. Dunque, è un discorso destinato a rimanere aperto sino alla prossima sessione di mercato. Il sogno del calciatore, d’altronde, è quello di poter giocare in Premier League.

Kvaratskhelia non si muove

Kvaratskhelia? Temo che tra due anni bisognerà stare attenti alle sirene di mercato sul calciatore azzurro. A tal proposito, vorrei sottolineare quanto Kvaratskhelia si trovi bene in Italia, e soprattutto in città. Osimhen, invece, in quanto nigeriano, vede nella Premier il completamento di un sogno. Per Kvara, inoltre, ci sarà un adeguamento sui due milioni e mezzo.

Armand Laurienté

Borrè e Laurienté al Napoli?