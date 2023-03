Buffon: “Il Napoli fa divertire all’estero. Su Spalletti si dice una cosa a cui non credo”

L’ex portiere della Juventus, oggi al Parma, Gigi Buffon, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la puntata di Bobo Tv. Tanti gli argomenti trattati in compagnia di Lele Adani, Bobo Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola: in particolare si è soffermato anche sul Napoli.

Ecco quanto evidenziato:

Dagli anni di Roma, Spalletti ha fatto vedere che aveva qualcosa di diverso. Poi, si dice che a un certo punto della stagione le sue squadre deragliano, ma io credo poco a queste voci. La verità, per quello che ho visto quest’anno, è che il Napoli rappresenta una vetrina unica per il calcio italiano. All’estero vedono una squadra che fa divertire, che gioca un calcio vero e secondo me fa paura.

Champions? Secondo me è stato fortunato nel sorteggio, perché giocherà contro un’italiana. Dunque, tratterà la partita come se fosse una di campionato. Per me può arrivare in fondo e sarei felicissimo.