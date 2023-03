Altro successo, altra gioia per il Napoli che rifila altre 4 reti, stavolta al malcapitato Torino. La formazione di Luciano Spalletti continua nella propria inarrestabile marcia verso la vittoria dello scudetto. Una squadra pazzesca, che fa dello spettacolo e della coralità del gioco la propria forza e sta facendo parlare di sé in tutta Europa.

Dottor Gennaro De Luca, SSC Napoli

Eppure la qualità del Napoli è andata oltre, riuscendo a travalicare i confini dello sport, andando a toccare argomenti ben più importanti. A sottolinearlo è uno dei membri che arricchiscono lo staff medico del Napoli, il dottor Gennaro De Luca, un tempo al servizio del settore giovanile partenopeo e ormai da qualche anno aggregato allo staff della prima squadra. Su Instagram il dottor De Luca ha scritto un bellissimo messaggio in cui ha spiegato come la forza del Napoli sia riconosciuta a tal punto che, ormai, le tifoseria avversarie accolgono gli azzurri in modo festante e non con odio e disprezzo.

FOTO: SSC Napoli, dott. De Luca e dott. Canonico

Cos’è cambiato tra i tifosi in Italia

Ecco quanto scritto:

Venendo allo stadio con il nostro autobus ho notato una cosa diversa dal solito: dei molti tifosi avversari incontrati, praticamente nessuno ha mostrato atteggiamento ostile e “dito medio”. Solo sorrisi e cellulari per fare foto. Questa squadra si sta guadagnando il rispetto e l’ammirazione di tutti, siamo passati dal vecchio “arrivano quei napoletani” a “papà, guarda, c’è il Napoli!”. È evidente, la GRANDE BELLEZZA sta conquistando tutti… gli sportivi! Il cammino è ancora lungo ma com’è bello godersi questo viaggio.

GUARDA QUI IL POST: https://www.instagram.com/p/Cp-n0vjItPN/?utm_source=ig_web_copy_link