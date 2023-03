Scudetto Napoli, quanto manca per l’aritmetica? La data ipotetica

La Serie A si ferma per due settimane. Dopo due mesi e mezzo di no stop, arriva la sosta per le nazionali e il campionato italiano si prende una piccola pausa.

Il 27° turno, però, ha visto cambiare ulteriormente la classifica in zona Europa: la Lazio ha vinto il derby capitolino e, grazie alla sconfitta dell’Inter ai danni della Juve, si è portata al secondo posto.

Un risultato che fa sorridere anche il Napoli, ora a +19 sul secondo posto e ormai vicinissimo alla conquista del terzo scudetto.

Il Napoli esulta dopo il gol di Ndombele (FOTO: SSC Napoli)

Un vantaggio davvero ampio che dimostra la superiorità netta di questa squadra sul resto del campionato. Ma adesso che il vantaggio si è incrementato di un altro punto, quando si potrà festeggiare la vittoria aritmetica del campionato?

Data scudetto Napoli, si avvicina il terzo titolo

Adesso che il Napoli si è portato a +19 sulle inseguitrici, cambia la data, inizialmente fissata per il 3 maggio, giorno di Udinese-Napoli.

Se il vantaggio dovesse rimanere invariato, il Napoli potrebbe festeggiare la conquista dello scudetto in casa propria, il giorno 30 aprile, quando ci sarà in programma Napoli-Salernitana, ovvero con sei giornate di anticipo.

Un risultato impressionante che potrebbe addirittura migliorare in caso di +22 nelle prossime giornate: a quel punto, la data da segnare in rosso sul calendario sarebbe quella del 23 aprile, in un match non da poco come Juventus-Napoli.

Diverse ipotesi, ma una cosa è ormai certa: bisogna aspettare solo la matematica, ma il Napoli può già iniziare a cucirsi lo scudetto sul petto.