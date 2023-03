Beto piace al Napoli, idea per il post Osimhen: c’è la risposta dell’agente!

Paulo Regula, agente dell’attaccante dell’Udinese, il brasiliano Beto, ha rilasciato un’intervistai ai microfoni di Sportitalia. Tra i tanti argomenti trattati, c’è anche un passaggio sul possibile interesse del Napoli e l’ambizione di diventare forte almeno quanto Osimhen.

Raggiungere il livello di Osimhen? Io ne sono estremamente convinto. Dopo aver passato un normale periodo di adattamento, superato l’infortunio dello scorso anno, Beethoven ha mostrato determinati numeri che dimostrano proprio questo: 9 gol e 1 assist in questa stagione sono numeri importanti per un ragazzo appena arrivato in una delle migliori leghe europee.