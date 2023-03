Torino-Napoli, due azzurri diffidati e a rischio per il Milan: turnover in vista?

È il giorno di Torino-Napoli, ultima gara di marzo per i ragazzi di Spalletti. Dopo i match di oggi, la Serie A si fermerà per due settimane per dare spazio alle nazionali.

Il Napoli però, nonostante un vantaggio di 18 punti sull’Inter seconda, non accetta distrazioni e vuole chiudere al meglio questo mese di marzo.

Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo (FOTO: SSC Napoli)

Nonostante nella conferenza stampa della vigilia Spalletti abbia annunciato qualche cambio di formazione, sarà poco il turnover attuato in questo match.

Eppure, ci sono due diffidati tra gli azzurri che potrebbero smuovere qualcosa a livello di formazione. Infatti, Kim e Osimhen sono in diffida e con un cartellino giallo salterebbero il big match contro il Milan, in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta (domenica 2 aprile ore 20:45).

Spalletti però ha badato sempre poco a determinate questioni e non sarà una diffida a fargli cambiare idea. Però non è da escludere la possibilità di vedere Juan Jesus e Simeone entrare a gara in corso, magari a risultato acquisito.