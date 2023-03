Kvaratskhelia come il talento della Premier League: i numeri a confronto

Vittoria di carattere del Napoli questo pomeriggio contro il Torino. Gli azzurri di Luciano Spalletti si sono imposti contro gli uomini di Juric con uno 0-4 firmato Osimhen, Kvaratskhelia e Ndombele. Ventuno gol in campionato per l’attaccante nigeriano e dodici reti per il talento georgiano che continua a stupire tifosi e appassionati di calcio per la sua qualità tecnica.

Non solo il gol su calcio di rigore per Kvaratskhelia, ma anche l’assist a Ndombele per chiudere definitivamente la partita. Un match importante per il calciatore georgiano, che nella sua prima stagione in Serie A, e nei primi cinque campionati maggiori, ha raggiunto la doppia cifra sia per i gol realizzati che per gli assist serviti ai compagni di squadra.

Kvaratskhelia-Saka: talento a confronto

Una figura funzionale al gioco di Luciano Spalletti e soprattutto fondamentale per l’ottima stagione che sta conducendo il Napoli finora. Come Kvaratskhelia in Serie A, si sta distinguendo in Premier League il giovane talento classe 2001 della Premier League Bukayo Saka, autore di 12 gol e 10 assist in questa stagione in cui l’Arsenal domina il campionato inglese.

FOTO: Saka

28 partite giocate per Saka, contro le 23 di Khvicha Kvaratskhelia per uno stesso numero di gol e assist realizzati. 26 tiri in porta per il talento georgiano, contro i 24 dell’attaccante nigeriano dei Gunners. Per quanto riguarda, invece, le occasioni create e i dribbling riusciti Saka è in vantaggio rispettivamente 61-38 e 54-41.