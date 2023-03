Juventus, Bremer non pensa al -15: “Abbiamo fatto 56 punti, siamo secondi!”

La Juventus vince il derby d’Italia e conquista tre punti importanti in ottica classifica, che la portano a quota 41 alle spalle dell’Atalanta in sesta posizione. La sconfitta dell’Inter nel match di questa sera blocca gli uomini di Inzaghi a 50 punti in campionato con un distacco di 21 dal Napoli primatista e di 2 dalla Lazio di Maurizio Sarri in seconda posizione.

FOTO: Inter-Juventus

Il commento di Bremer sulla classifica

Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore della Juventus Bremer, che ha commentato il match e sottolineato la propria opinione sulla classifica e sulla penalizzazione.

Di seguito le sue parole:

Prima si poteva chiudere la partita. Abbiamo fatto una bella vittoria. È stato un bel duello con Lukaku, ma l’importante è aver vinto. Anche per festeggiare il mio compleanno abbiamo fatto una bella partita. Sul campo abbiamo fatto 56 punti, siamo secondi senza nessun dubbio.

Il difensore della Juventus quindi ignora la penalizzazione e si focalizza sul campionato, considerando i punti conquistati sul campo.