Italia-Inghilterra, previsti tantissimi tifosi inglesi a Napoli: autorità in allerta

Oggi si chiuderà il 27° turno di Serie A con due big match come il derby capitolino Lazio-Roma e il derby d’Italia Inter-Juventus. Il campionato italiano si fermerà poi per due settimane per dare spazio alle nazionali, impegnate tra qualificazioni a Euro 2024 e amichevoli.

L’Italia di Roberto Mancini dovrà riscattarsi subito dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar disputato lo scorso autunno.

La Nazionale azzurra è stata inserita nel Gruppo B di qualificazioni a Euro 2024 con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta.

Italia esultanza

Il primo match mette subito di fronte le due big del girone: Italia-Inghilterra si giocherà giovedì 23 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

L’Italia tornerà a Napoli a distanza di quasi 10 anni dall’ultima volta: nell’ottobre del 2013 all’allora San Paolo si giocò Italia-Armenia 2-2, match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2014.

Attenzione massima per questa partita da parte delle autorità: a Napoli sono previsti circa 2000 tifosi inglesi. L’obiettivo è evitare situazioni spiacevoli, soprattutto dopo le scene di violenza che, soltanto qualche giorno fa, hanno fatto il giro del mondo.